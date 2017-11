Antonella Mosetti, che curve (ac)chiappa sole!

Ha compiuto quarantadue anni da pochi giorni, ma le sue curve al sole fanno concorrenza a quelle della figlia Asia Nuccetelli. In vacanza in Costa Smeralda, Antonella Mosetti si rilassa a pochi passi dalla piscina mentre mette a nudo la sua femminilità con un costume super hot che lascia scoperto il lato B e sottolinea un sideboob al cardiopalmo. Mise altrettanto sexy di notte mentre si scatena nei locali più gettonati.

Protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip in coppia con la figlia Asia, mamma Antonella ha dimostrato di essere una donna di carattere. Ma non solo. Non sono sfuggite al grande pubblico anche le sue forme conturbanti che ha continuato a mostrare con fierezza anche sul suo profilo social puntualmente aggiornato con selfie davanti allo specchio.



Potevano mancare scorci pepati della sua vacanza in Sardegna? Una sequenza di scatti con un costume nero esaltano la sua silhouette impeccabile fronte, retro e pure di profilo. Mentre di sera, con un abito nero traforato distrae il noto dj Bob Sinclar, impegnato in un dj set.