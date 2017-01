Antonella Mosetti, "bimbaminkia" senza slip

I suoi selfie sono sempre al limite del consentito, seni che sgusciano, fondoschiena in primo piano, vedo-non vedo intriganti e maliziosi. Nell'ultimo scatto indossa la maglietta, ma non le mutande (sembra) ed è pronta per andare a dormire. "Selfie #bimbaminkia #notte #roma" cinguetta. Avete riconosciuto la splendida 40enne che mostra forme da teenager? Si tratta di Antonella Mosetti.