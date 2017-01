Antonella Clerici: "Un saluto nature senza inganno"

Le vacanze low cost in Maremma con Eddy Martens e la figlia Maelle le hanno fatto bene. La conduttrice tra le più amate dagli italiani appare in splendida forma. Il volto radioso e abbronzato, il sorriso smagliante, i capelli biondi e super ricci. Un look selvaggio e sbarazzino che le dona moltissimo e che sui social sembra sempre riscuotere un grande successo.

Pronta per ricominciare un nuovo anno in televisione e per buttarsi in quella che pare essere la sua nuova attività: la ristorazione.



Antonella infatti, appassionata di cucina e padrona di casa della Prova del Cuoco aprirà una catena di ristoranti col suo nome: Casa Clerici. Arredamento informale e menù semplici a prezzi contenuti. Il debutto a settembre in provincia di Caserta.