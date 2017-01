24 dicembre 2014 Antonella Clerici, Natale in famiglia con il compagno Eddy Martens e la figlia Maelle Uniti sotto lo stesso tetto brindano alla serenità ritrovata Tweet google 0 Invia ad un amico

13:48 - Sarà un Natale nel segno dell'unione e della serenità quello che Antonella Clerici si appresta a trascorrere a telecamere spente. Con la piccola Maelle e il compagno Eddy uniti sotto lo stesso abete addobbato la conduttrice ammette: "Ora siamo felici". E sulle pagine di Diva e Donna racconta il suo 25 dicembre in famiglia.

Liti, tira e molla, musi lunghi e temporanee separazioni sono serviti ad Antonella ed Eddy per rafforzare il loro amore. Lei, 51 anni, e lui, 14 in meno, hanno saputo guardare avanti soprattutto per il bene della piccola Maelle. "Fra alti e bassi la nostra storia dura da otto anni. Siamo un nucleo familiare molto forte", confessa la Clerici.



Con forza e determinazione la coppia è riuscita a superare incomprensioni e difficoltà e ora può permettersi di festeggiare non solo il Natale, ma anche la serenità ritrovata in famiglia. “Siamo totalmente diversi; una coppia conflittuale. Ma a volte litigare conserva il rapporto”, spiega la regina dei fornelli. E continua: "Per differenza di mentalità ed età, il nostro rapporto è più difficoltoso di altri, ma è un grande amore”.



E a fare da collante ci pensa la loro bambina di sei anni. "Ogni decisione importante per lei la prendiamo insieme". Ora i due sembrano felici e inseparabili. Passeggiano tenendosi per mano, portano la bambina a fare lezioni di equitazione e... sorridono. Al momento non si parla di matrimonio, ma Eddy resta per Antonella il "vero amore".