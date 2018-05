Antonella Clerici in festa con l'ex per la comunione di Maelle

Seduti l'una accanto all'altro. Lei in rigoroso tailleur lilla con camicia bianca e sandali gioiello dal tacco vertiginoso. Eddy più informale con jeans bianchi finti sdruciti e giacca nera. Hanno posato sorridenti per le foto di rito e si sono mostrati emozionati in chiesa durante la celebrazione.



“Eddy è un uomo intelligente e ha trovato la donna giusta per lui, siamo felici perché si è formato un cerchio d'affetto che avvolge Maelle” ha detto la Clerici che fa coppia fissa con Vittorio Garrone. Dopo la chiesa, la famiglia allargata ha festeggiato su una terrazza romana. Con Eddy c'era anche la nuova compagna, Carmen Carrasco. “A me piace molto, è una mamma, la stimo, spero sia una storia duratura e che Eddy se la tenga stretta, faccio il tifo per Carmen” ha detto la Clerici.



I rapporti tra i due ex sono molto distesi. Assente alla festa Vittorio, compagno di Antonella: “E' molto discreto, ha rispetto per il padre di Maelle, era una giornata loro, e poi aveva un impegno in famiglia. E' giusto, un passo alla volta” ha spiegato Antonella, che si trasferirà da Roma ad Alessandria per amore.