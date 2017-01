Antonella Clerici... in famiglia con il dottore e Maelle

Sempre più in famiglia. La storia che lega Antonella Clerici e Adolfo Panfili, il medico ortopedico con cui è stata paparazzata sempre più spesso di recente, sta diventando sempre più ufficiale. La coppia non solo non si nasconde più (solo qualche giorno fa sono stati beccati mano nella mano), ma esce allo scoperto anche in famiglia. Ecco, nelle foto pubblicate dal settimanale Gente, la presentatrice insieme al dottore e alla figlia Maelle.