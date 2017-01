Antonella Clerici ed Eddy Martens, rinnovano le promesse d'amore dove tutto cominciò

In vacanza in un villaggio marocchino scoppiò l'amore. Era nata così la storia tra Antonella Clerici ed Eddy Martens. Lei era volata in Marocco in un club vacanze e lì aveva conosciuto il giovane animatore che le aveva fatto perdere la testa. Succedeva 9 anni fa. Poi c'è stata la passione, la nascita di Maelle, la crisi. Ora Antonella ed Eddy ritornano in Marocco proprio dove si sono scambiati il primo bacio.