Antonella Clerici e Simona Ventura, guarda che esplosione di curve

18:49 - Curve bombastiche ed esplosive, ultimi scorci di vacanza per Antonella Clerici e Simona Ventura. Gli scatti raccolti dal settimanale Novella 2000 chiudono “alla grande” la stagione calda con i due pezzi incontenibili delle due presentatrici tv. La Clerici in nero sfoggia le sue forme sulla spiaggia di Albinia in Toscana, la Ventura è stata pizzicata in versione leopardata in Sardegna.

Pronte per infilarsi gli abiti e ricominciare gli show, Antonella e Simona hanno regalato spettacoli bollenti anche lontano dal teleschermo. Beccate dai paparazzi al mare non sono riuscite a contenere le loro curve scoppiettanti. La Ventura ha sfoggiato un bikini leopardato e graffiante, mentre la Clerici si è affidata a un classico due pezzi nero per gli ultimi bagni con Eddy Martens.



Dal suo Instagram cinguetta felice mostrando una foto ricordo dal passato: “9 anni fa... Nostra prima vacanza”. L'amore per la Clerici va a gonfie vele, l'estate ha portato tanta passione e serenità. Pare anche che Eddy le abbia chiesto la mano, ma lei reduce da due matrimoni naufragati, sembra preferire ora la convivenza.



Vacanze d'amore anche per SuperSimo, che non si è mai staccata dal suo Gerò Carraro. La stagione calda ha portato gioia e felicità alla coppia tra un viaggio e l'altro.