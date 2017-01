Antonella Clerici, dopo i baci al medico, cena romantica con Eddy Martens

9 ANNI DʼAMORE Clerici-Martens, vacanze in Marocco

In vacanza in un villaggio marocchino scoppiò l'amore. Era nata così la storia tra Antonella Clerici ed Eddy Martens. Lei era volata in Marocco in un club vacanze e lì aveva conosciuto il giovane animatore che le aveva fatto perdere la testa. Succedeva 9 anni fa. Poi c'è stata la passione, la nascita di Maelle, la...