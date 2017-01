Antonella Clerici, baci senza fine a Vittorio Garrone

Travolti dalla passione non si nascondono più ai flash e così sono stati immortalati dal settimanale Chi durante un evento ippico a Roma: Antonella Clerici e Vittorio Garrone si scambiano baci senza fine tra carezze e sguardi da innamorati. E con la figlia di lei, Maelle, sono già una famiglia.

Negli scatti del settimanale la showgirl e l'imprenditore si scambiano coccole e si aggirano per la Capitale come una famiglia felice. Durante una passeggiata allo Stadio dei Marmi con Maelle e un'amica, Vittorio e Antonella si abbracciano e si scambiano sorrisi e dolcezze. Garrone prende sulla gambe la bambina della conduttrice e quando vengono sorpresi dal temporale la prende sulle spalle per portarla alla macchina senza farle inzuppare i piedi nelle pozzanghere.