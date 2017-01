Anteprima Natale, sbircia i vip che addobbano

Giorgia Palmas si fa fotografare davanti all'abete spoglio, pronta per iniziare i lavori di decoro. "Iniziano i preparativi” cinguetta Melissa Satta postando lo scatto di due palline con i personaggi più amati dai bambini. "E come ogni anno da sempre, come tradizione, non importa se bambina o adulta, il 1* dicembre inizia l'attesa...” scrive Cristina De Pin che quest'anno vivrà il Natale in dolce attesa.



"E Natale fu. Ogni anno è un'emozione... ogni anno mi accorgo che c'è un anima da bambina che proprio non vuole abbandonarmi nonostante gli anni che passano... Quella bambina che aspettava il Natale ed il suo compleanno come il momento più speciale dell'anno, come se in quel periodo magico niente di brutto potesse accadere.." cinguetta Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini.



E poi c'è Elisabetta Gregoraci alle prese con un albero altissimo, tutto da addobbare insieme a Nathan Falco. Federica Nargi sceglie di decorare l'abete con gli amici più cari, mentre Cecilia Capriotti posa sexy vicino a Babbo Natale...