Anne Hathaway, primo scatto social col pancione

Sempre schiva e allergica ai riflettori, quando si tratta della sua vita privata, questa volta Anne Hathaway ha sorpreso tutti. L'attrice, in vacanza al mare, ha giocato in anticipo sui paparazzi che la stavano fotografando e ha postato lei stessa uno scatto in bikini con tanto di pancione, lievitato in bella mostra.

"Buon anno 2016 ai miei cari followers", ha scritto la bella star specificando che postare scatti di se stessa non è nelle sue "corde", ma che quando si è accorta che i paparazzi la stavano immortalando, in bikini sulla spiaggia, ha preso la situazione in mano. Anzi la macchina fotografica. E si è fatta fotografare per poi postare su Instagram la prova a tutti gli effetti che è incinta. "Invece che una foto rubata dai paparazzi, meglio uno scatto fatto da me, che mi rende felice e che è stato fatto con il mio consenso", aggiunge la Hathaway. In attesa del suo primo bebè con il marito Adam Shulman, Anne non aveva ancora "ufficializzato" la sua gravidanza, anche se le voci si rincorrevano da mesi e il pancino era stato già "immortalato" su vari red carpet. Non si sa null'altro però né del sesso del nascituro né di quando verrà alla luce. L'attrice mantiene come sempre il più stretto riserbo.