Anne Hathaway è diventata mamma

PRIMO SCATTO SOCIAL Anne Hathaway, pancione in bikini

Sempre schiva e allergica ai riflettori, quando si tratta della sua vita privata, questa volta Anne Hathaway ha sorpreso tutti. L'attrice, in vacanza al mare, ha giocato in anticipo sui paparazzi che la stavano fotografando e ha postato lei stessa uno scatto in bikini con tanto di pancione, lievitato in bella mostra.