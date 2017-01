Anna Tatangelo nuda per la Lilt: "Negli Usa nessuna polemica per Kate Moss"

Sono dispiaciuta e anche un po' indignata...” aveva cinguettato dai suoi profili social Anna Tatangelo, dopo la polemica scoppiata per la sua foto a seno nudo (coperto con le mani) per la Lilt. Oggi rincara la dose e scrive: "In America hanno scelto Kate Moss... chissà se avrà fatto scandalo anche lì, visto che a differenza mia è una top model... #gentechedaariallabocca #amazzoni #blogger #parliamodicoseserie #ragazze #lilt #prevenzione".

Negli Usa infatti è Kate Moss la testimonial per la prevenzione del tumore al seno. La top model posa in reggiseno rosa e mostra il seno per ricordare alle donne l'importanza della prevenzione. La Tatangelo nonostante i fiumi di parole di chi l'ha contestata ha sempre mantenuto il self control, senza sbilanciarsi e lasciarsi trascinare in una discussione senza fine e senza senso. Il risultato è che ora in tanti la sostengono e ne apprezzano ancora di più la sensibilità.



Anche Belen, appena sbarcata a Londra con la famiglia, ha parole per Anna. Posta la foto di una rivista con la campagna di prevenzione e la foto di un seno nudo e cinguetta: "Contro il bigottismo e a favore della prevenzione sempre... Annatatangelo”. "Grazie amica mia" risponde la Tatangelo.