Anna Tatangelo mostra i muscoli

La grande bellezza di Anna Tatangelo in uno shooting in lingerie. Addominali scolpitissimi e décolleté strizzato in un top nero mettono in luce un fisico da 10 e lode. La cantante sorride nelle sue Stories di Instagram e ha voglia di scherzare. In accappatoio accenna qualche colpo di boxe e sdraiata sul divano punta il cellulare sulle sue forme hot.

E' felice e in gran forma Anna. Solo due settimane fa ha portato a casa tra le lacrime la sua vittoria a Celebrity MasterChef Italia. Tra pochi giorni uscirà il nuovo singolo "La fortuna sia con me" anticipando l'uscita del suo nuovo album e in occasione di un evento mondano ha sfoggiato curve hot e sorrisi contagiosi. Insomma, per la Tatangelo sembra proprio un bel momento nonostante abbia ricevuto pesanti accuse (e poi le scuse) dalla figlia del suo ex Gigi D'Alessio. E se la sua situazione sentimentale è ancora poco chiara, in campo lavorativo va sicura e dritta come un treno. Shooting con muscoli e curve in vista sono un bello spettacolo...