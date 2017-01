Anna Tatangelo: "Mamma e donna a cui piace giocare: a 28 anni finalmente mi piaccio!"

13:35 - Su Instagram è tra le vip più attive, con scene di vita quotidiana dove non esita a giocare con la propria femminilità. Elegantissima nelle occasioni ufficiali, sportiva e "un po' troppo ansiosa" nelle vesti di mamma. Anche lontano dalla musica Anna Tatangelo è protagonista, anche perché ora non ha più timori nel proporsi. "A 28 anni non mi faccio più menate e mi piaccio - dice a Tgcom24 - e la gente ha capito che non sono né algida né riservata".

Quando si muove il traffico si paralizza, che sia al Festival di Sanremo, a un incontro per un firma copie e a un evento mondano come nel caso della Fashion Week di Milano, dove si è presentata allo showroom Le Silla in versione particolarmente sexy, con un top che le lasciava la schiena nuda ed evidenziava le forme. Ma quella è solo una faccia di Anna, che gioca con la propria femminilità anche nel privato, come molte foto su Instagram evidenziano, ma sa essere anche sportiva e tenera quando si tratta di mostrare al pubblico i propri affetti. Tra i quali un posto speciale occupa il piccolo Andrea, che le ha stravolto la vita (in positivo) ormai cinque anni fa.



Che rapporto hai con i social?

Li adoro! Inizialmente lo facevo per gioco e vedevo che mi massacravano. Poi però ho capito il meccanismo.



Ovvero?

Che più ti massacrano e più aumenti di follower. E' pazzesco, infatti questo mi ha fatto sorgere più di una domanda. Però poi le cose sono cambiate e hanno imparato a conoscermi.



Con i social riesci a mostrare l'Anna più vera?

Mi hanno permesso di prendermi una piccola rivincita. Perché inizialmente, anche con i giornalisti, ero un po' prevenuta. E quindi alla gente arrivava l'immagine di una persona introversa, distaccata e che sorrideva poco. Ma io non sono così i social mi hanno permesso di mostrarlo.



Hai avvertito un cambiamento della gente nei tuoi confronti?

Mi sono accorta che la gente ha capito che non sono né algida, né distaccata. Sono una ragazza normale che a 28 anni finalmente si piace mentre prima si faceva un sacco di menate. E in più sono una mamma che sta a casa con il bambino e vive una vita normalissima. E in quei 4 minuti mi diverto a diventare la muchacha, la femme fatale, la fatalona sexy... ma in realtà io a casa sto in tutta senza trucco e con le scarpe da ginnastica.



Che tipo di mamma sei?

Sono molto apprensiva. Anche troppo. Però credo che la maternità ti regali un'altra vita e sono felicissima di aver fatto questa scelta a soli 22 anni. Non è obbligatorio avere l'istinto materno, a me è venuto da giovane e ne sono felicissima perché adesso mi ritrovo con mio figlio che ha 5 anni e penso che quando ne avrà 20 io avrò ancora un'eta per avere un bel rapporto con lui.



Vorresti essere una mamma-amica?

Mi auguro di mantenere lo straordinario rapporto di complicità che abbiamo adesso. Lui mi racconta tutto quello che fa, quello hanno detto gli altri nel corso della giornata. Mi vuole presente in tutto.



Vorresti che intraprendesse lo stesso tipo di carriera che hai fatto tu?

Lui è sempre stato fissato per le macchine, ma quelle vere! Già adesso riconosce per la strada modelli e marche. Però qualche giorno fa mi ha chiesto una chitarra, e siccome già gli piace da morire la musica...



D'altronde il dna musicale non gli manca...

Però non è così scontato, in tante famiglie anche di cantanti è difficile trovare qualcuno così appassionato. Andrea impara le canzoni in un attimo. E quindi... chissà! Sicuramente avrà il nostro appoggio.