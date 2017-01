Anna Tatangelo, mamma che sexy!

Buona scuola”, "Supereroi in piscina”, "Dolci risvegli”, "Amore infinito" cinguetta Anna Tatangelo postando gli scatti tenerissimi che la ritraggono insieme al figlio Andrea. In cucina, a scuola, nello sport, una mamma attenta e presente, sempre pronta a inondare di coccolare il suo cucciolo, avuto dal compagno Gigi D'Alessio. Basta una guepiere e un body però per scatenare anche i follower.