Anna Tatangelo, lato B e sideboob esplosivi

Sideboob e lato B in primo piano per un'Anna Tatangelo che vuole osare. "Brazil... ma Made in Italy... crazy moment a fine riprese... buona serata a tutti!", scrive ironizzando su Instagram. Pantaloni bianchi aderenti sul sedere e canottiera nera con spalline sottilissime evidenziano curve esplosive. I fan si dividono, molti approvano e si complimentano per tanto splendore, altri azzardano qualche osservazione.