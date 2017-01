Anna Tatangelo: "Ho rifatto il seno per sentirmi più sicura"

Svolta sensuale per Anna Tatangelo che impegnata in televisione osa con scollature vertiginose che mettono in luce il suo décolleté impeccabile: "L'ho rifatto per sentirmi più sicura, più femminile", conferma sulle pagine di Gente. "Gigi, prima dell'intervento, mi disse: “Per me stai bene come sei". Ma io sono una perfezionista, pretendo sempre il massimo da me stessa e volevo sentirmi bene nella mia pelle".

Le piace giocare con la sua immagine proprio come Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez "artiste complete che sanno osare anche con il loro corpo. Glamour, ipersexy, a tratti anche esplosive. Ma mai volgari", confessa la cantante sottolineando inoltre l'appoggio del compagno Gigi d'Alessio. "All'inizio non capiva perché io dovessi passare tanto tempo a farmi consigliare su come vestirmi e come truccarmi. Poi ha capito. Adesso, se esagero un po', non me lo fa pesare. Piuttosto mi prende in giro: "Hai fatto bene a non metterti niente addosso, brava!", mi scrive mentre sono in diretta".

Stanca di piacere agli altri a tutti i costi, Anna non è più la ragazzina insicura di un tempo, a ventinove anni è una donna determinata, sicura di sé e delle sua bellezza che ostenta con grazia.