Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio tra massaggi e tenerezze

Anche se le nozze tanto attese non arrivano, tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è sempre amore. La coppia, più affiatata che mai, ha trascorso le vacanze in Sardegna. E in Costa Smeralda "Settimanale Nuovo" li ha sorpresi mentre sui scambiavano coccole e tenerezze. Il cantante napoletano, che da poco ha ottenuto il divorzio dalla prima moglie, ha regalato alla compagna un massaggio ai piedi e l'ha riempita di attenzioni. Ricambiate.