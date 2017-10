Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, sempre più vicini

Secondo il settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 25 ottobre, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio avrebbero superato il periodo di crisi che li ha tenuti separati per tre mesi. Il riavvicinamento è avvenuto in modo graduale, prima di tutto per amore del figlio Andrea al quale non hanno mai voluto far pesare questa separazione.