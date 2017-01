Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, piscina bollente

Cosa fanno Anna e Gigi la domenica pomeriggio con temperature bollenti? Un tuffo in piscina, un bagno di sole, qualche scatto mozzafiato e tanto divertimento con il figlio Andrea e alcuni amici. Ecco le istantanee di vita quotidiana della Tatangelo, in bikini mozzafiato, e D'Alessio.

Lei, esplosiva e intrigante, si mette in posa a bordo piscina (gli scatti social sono degni di una copertina). Gigi si diverte a giocare con Andrea. Una perfetta domenica in famiglia per D'Alessio e la Tatangelo. Con loro una coppia di amici che si rilassa tra scherzi e bagni.