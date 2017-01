Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, emozione per il primo giorno di scuola

Primo giorno di scuola anche per il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. La cantante posta sul suo profilo una serie di istantanee di Andrea che si dirige a scuola accompagnato da mamma e papà. "Scuoladeigrandi... cheemozione... ilmiocucciolo...Buon inizio a tutti.. Che sia a lavoro o a scuola!!" cinguetta felice Anna.

Dopo un fine settimana dedicato ad Andrea tra giostre, cinema e puzzle, la Tatangelo si prepara alla nuova avventura di Andrea nella scuola elementare. Negli ultimi giorni la cantante ha riempito il suo profilo di foto che la ritraggono insieme al bambino: dalle "corse” in moto in attesa del film Minions al "puzzle time" con Masha e l'orso, passando per i selfie con le smorfie e il divertimento e le risate sulle giostre.