Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio al mare... in fuga dalla crisi

Di crisi di coppia se n'è parlato tante volte, poi Anna Tatangelo ha fatto chiarezza spiegando che “ci sono alti e bassi”, come capita a tante coppie. E ora volta le spalle alle malelingue e sulla moto d'acqua guidata da Gigi D'Alessio fugge via lontano con l'aria tra i capelli e una consapevolezza nuova. Il settimanale Novella 2000 li ha sorpresi a Porto Rotondo in Sardegna in mare con il figlio Andrea.

“Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole” scrive sibillina la Tatangelo sul suo profilo Instagram e poi alterna foto sensuali e intriganti in cui mette in mostra curve mozzafiato a scatti più materni insieme al figlio Andrea. Di Gigi sui social non c'è traccia. Eppure le foto di Novella 2000 in Sardegna sembrano dipingere un quadretto familiare rilassato. Il bambino si gode il sole e il mare con i genitori, mentre Anna e Gigi si lasciano cullare dalle onde in fuga dalla terraferma...