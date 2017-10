Anna Tatangelo con reggiseno a vista canta agli sposi

Non può fare un passo che le attribuiscono un flirt, ma non per questo Anna rinuncia alla sua femminilità. Protagonista di shooting in lingerie in cui sfoggia tutto il suo sex appeal, anche in occasione di un evento a Napoli, la cantante laziale seduce con le sue trasparenze. Una camicia velatissima scopre le linee morbide del seno mentre intona sul palco le sue canzoni dedicate agli innamorati. Sorride, lasciando alle spalle i pensieri della sua separazione dal padre di suo figlio Andrea e su Instagram ringrazia tutti i suoi follower, un milione, con uno scatto in body e tacco a spillo. Un omaggio agli ammiratori sempre più numerosi...