Anna Tatangelo, bikini esplosivo a Dubai

Doppia ricorrenza da festeggiare per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. I due volati a Dubai si sono regalati una vacanza al caldo per il loro 12esimo anniversario e il compleanno del cantante che il 24 febbraio ha compiuto 50 anni. Per l'occasione hanno scelto una meta calda dove Anna ha sfoggiato un bikini al cardiopalmo che conteneva appena il suo strepitoso décolleté.

Non solo non sono in crisi, ma festeggiano i loro 12 anni di amore. Anna e Gigi a Dubai si sono rilassati lontano da sguardi indiscreti prima di dedicarsi a nuove esperienze professionali. Lui, poche ore fa, di fronte ad un enorme acquario, ha ringraziato con un video tutti i fan per gli auguri ricevuti, lei ha postato uno scatto in cui compariva con un costume a vita alta mettendo in mostra un fisico perfetto, asciutto e muscoloso, ma soprattutto delle curve molto sexy. Ovviamente lo scatto condiviso su Instagram ha conquistato in poche ore una cascata di consensi...