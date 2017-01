Anna Tatangelo, bikini da urlo e baci con Gigi D'Alessio

Qualche nuvola all'orizzonte non spaventa Anna Tatangelo che sul lettino si gode la calda estate. Con un costume colorato, sdraiata di lato, mette a nudo la sua sensualità. Lo slip con il laccetto laterale e il seno strizzato nelle coppe del costume farebbero capitolare chiunque, primo tra tutti il suo Gigi che non perde occasione per riempirla di baci.

Alle 7.30 del mattino è già in palestra per mantenersi in forma. Tra pesi e attrezzi Anna mette in luce i suoi addominali a tartaruga e il belly slot, il famoso solco sulla pancia che tanto da vi moda quest'anno. Dopo tanta fatica la ritroviamo in tutto il suo splendore sdraiata in bikini e lo spettacolo si fa interessante. Curve hot, pelle vellutata e sguardo serio. Ai fan piace e i complimenti si sprecano. C'è chi dice sia meglio di Belen e chi, oltre al fronte.. vorrebbe vedere il retro.



Può ammirarla da molto vicino e stringerla a sé il compagno Gigi D'Alessio che, alla faccia delle solite malelingue, la bacia con delicatezza al matrimonio di amici. "piglia a luna che man ...e ma puorte addu me... #love", scrive lei commentando l'immagine romantica.