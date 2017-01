Anna Tatangelo,addominali muscolosi o cicatrice?

Gli addominali d'acciaio di Anna Tatangelo scatenano il social. La bella cantante posta uno scatto in bikini e sulla pancia, piatta, levigata e muscolosa spunta una linea che dall'ombelico arriva fin quasi al seno. "Sembra una cicatrice" cinguettano alcuni, "Ma no sono addominali bestiali" replicano altri e per molti quella pancia è "troppo mascolina".

Che si tratti di addominali ben scolpiti e allenati e non di una cicatrice è fuori dubbio. Lo rivelano anche gli altri scatti di Anna in bikini, dove la pancia super tonica con tutti i muscoli a vista è sempre in primo piano. In quanto ai giudizi estetici i follower si dividono in due fazioni distinte e ben equilibrate. Ci sono quelli che la trovano "troppo tirata" e poco femminile e quelli che la giudicano "stupenda" e "bellissima". Un vero dilemma... E per voi Lady Tata super muscolo è promossa o bocciata?