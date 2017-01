Anna Safroncik: "Non sono anoressica"

Buoni propositi in controtendenza per Anna Safroncik che pe ril 2016 si augura di prendere qualche curva e qualche chilo in più. L'attrice ha scatenato i fan dopo aver postato una foto in bikini in cui appare particolarmente magra. E subito è corsa ai ripari davanti a un piatto di pasta: "Finalmente un piatto di pasta!!!! Goduria infinita” e rassicurando i fan su Facebook: "Non sono anoressica".

Ciao Ragazzi !Ho letto tutti i vostri commenti e la preoccupazione sul mio peso. Vi ringrazio per le parole ed i consigli!!! Ogni donna ha i suoi difetti e sicuramente uno dei miei è sempre stato essere un po' sottopeso!!! La verità è che io di costituzione sono così e anche se mi piace molto mangiare è difficile prendere peso. C'è da aggiungere che le foto amplificano tutto... non sono anoressica! Ma le curve e qualche chilo in più sono uno dei miei buoni propositi di questo nuovo anno!! Sono sicura che con l'avvicinarsi della primavera e un po' di pasta casereccia come piace a me prenderò qualche chiletto come mi consigliate!!!" ha scritto la Safroncik.



L'attrice, da poco tornata single, ha trascorso le vacanze di Natale al mare e ha festeggiato il compleanno fotografandosi in bikini con un delfino. Gli scatti in costume, però, avevano sollevato le preoccupazioni sul suo peso, ma Anna ha rassicurato tutti via social.