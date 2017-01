Anna Falchi al party della d'Urso si scatena, poi finisce sdraiata sull'aiuola

Sdraiata sull'erba, stremata e forse anche un po' brilla...E' finito così per Anna Falchi il party di Barbara d'Urso l'altra sera. Look super sexy alla Brigitte Bardot e tacco 12, la bella showgirl non ce l'ha fatta ad aspettare in piedi l'arrivo dell'auto che l'avrebbe riaccompagnata a casa. Accanto a lei il compagno Andrea Ruggieri non l'ha persa d'occhio un minuto... non si sa mai!

Gli scatti di Novella 2000 sono più che eloquenti. Anna e Andrea salutano la d'Urso all'uscita del party, tra gli ultimi ospiti a lasciare la casa della conduttrice Mediaset. Bellissima nel suo look in stile Brigitte Bardot, abito corto di pailettes dorate e stivali in pelle bianca tacco 12 la Falchi però non ce la fa più. Al party si è letteralmente scatenata ballando tutta la sera in pista su quei trampoli assassini e, complice forse anche qualche bicchiere di troppo, adesso le forze le vengono meno.



E così eccola che si accascia quasi subito sul prato di un'aiuola nei paraggi in attesa dell'amica auto munita che la riporterà a casa. Andrea la sorveglia e non le stacca gli occhi di dosso fino all'arrivo dell'auto... con quei tacchi e quelle gambe in vista qualcuno potrebbe fraintendere le sue intenzioni...!