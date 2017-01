Angelina Jolie troppo magra

Non avevamo bisogno di farlo, ma è bello sapere che lui è mio marito” ha detto Angelina Jolie sul red carpet di Unbroken a Sidney per la prima volta insieme a Brad Pitt da quando i due si sono sposati. Hanno calcato la scena mano nella mano, sorridenti e felici. L'attrice indossava un abito che lasciava scoperte le spalle e soprattutto le ossa in bella vista e tra i fan è scattato l'allarme: "E' troppo magra".

In effetti l'attrice 39enne è apparsa più esile del solito, viso scavato e spalle ossute. E non era colpa soltanto del vestito che la lasciava nuda. Cosa le starà succedendo? Si sono prontamente domandati i fan a caccia di autografi e selfie con la coppia d'oro di Hollywood.



Del resto la Jolie ci ha abituati a cambiamenti repentini del suo fisico, visto che spesso passa dalle forme più normali e distese a quelle più magre, in cui il calo di peso è ben visibile. Forse lo stress del periodo prematrimoniale e gli impegni di lavoro degli ultimi mesi l'hanno affaticata, ma ora per la signora Pitt è tempo di godersi il suo matrimonio e concedersi qualche peccato... di gola.