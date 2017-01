Angelina Jolie pelle e ossa a Londra, crisi in corso con Brad Pitt?

Un furioso litigio sulla terrazza dell'albergo, Brad che gesticola, Angelina che fuma una sigaretta, tesa e nervosa, poi triste e sconsolata. E' quanto documentano gli scatti indiscreti pubblicati dal magazine In Touch, che azzarda in copertina un titolo allarmante: "Brad and Angelina. The End", la fine. A poche settimane dal matrimonio e dopo dieci anni insieme per i Brangelina sarebbe arrivato, inatteso, il momento della resa dei conti o si è trattato solo di un semplice acceso diverbio tra coniugi?



Quel che è certo è che alla prima del suo film come regista Angelina ci è andata da sola.



I media si scatenano e l'esagerata magrezza dell'attrice trova così una giustificazione reale: in crisi con il marito, la star non regge alla tensione e dimagrisce a vista d'occhio. Ma è solo gossip.



A trasformare la sinuosa e sexy ex Lara Croft, da curvosa eroina a esile regista sarebbero, per i meno allarmisti, i troppi impegni, lavorativi e umanitari, i tanti figli, il troppo stress e il matrimonio appena avvenuto. E così a saltare per primi sarebbero stati i pasti regolari e una sana alimentazione. Rispetto ai primi tempi della sua carriera le curve sensuali della Jolie hanno sicuramente perso forma e sinuosità e gli allarmi "magrezza" sono ormai all'ordine del giorno per Miss Brangelina.



I fan sono in ansia e sulle ragioni del suo deperimento i tabloid si scatenano con ipotesi esageratamente funeste di malattie e disturbi alimentari, fino alla recente notizia della fine della sua love story.

Non è la prima volta del resto che i paparazzi immortalano la star in versione quasi pelle e ossa. Non sarà forse giunto il momento per lei di rilassarsi un po' riscoprendo magari anche il piacere di mangiare un po' di più?