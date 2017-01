Angelina Jolie e le altre, sfilano le star pelle e ossa

E' di pochi giorni fa l'immagine di un'Angelina Jolie sempre più magra. A Londra, in occasione della prima del film "Kung Fu Panda 3" , la star è apparsa quasi scheletrica, braccia e gambe ossute in bella vista. Brad Pitt, da amorevole marito, le aveva già dato un ultimatum qualche mese fa: "O ti curi o ti lascio"... ma Angelina non sembra aver raccolto.



Buoni propositi per Anna Safroncik che per il 2016 si augura di prendere qualche curva e qualche chilo in più. L'attrice ha scatenato i fan dopo aver postato una foto in bikini in cui appare particolarmente magra. E subito è corsa ai ripari davanti a un piatto di pasta: "Finalmente un piatto di pasta!!!! Goduria infinita” e rassicurando i fan su Facebook: "Non sono anoressica".



Sempre più ossa a vista anche per la 28enne Chiara Ferragni, che partendo da un suo piccolo blog è sbarcata in America, affermandosi come blogger e influencer nel fashion system. Sul suo profilo di Instagram lei però non dà il buon esempio. Sempre più pallida e smagrita...qualche curva e chilo in più non guasterebbe. E lo stesso vale anche per un'altra Chiara, Biasi questa volta, anche lei fashion blogger molto quotata nel settore e anche lei con un piccolo difetto: la magrezza.



Un "peccatuccio" che tocca anche l'irriverente e sexy Taylor Swift, Miley Cyrus e Federica Torti. E poi ci sono Amal Alamuddin, moglie di George Clooney e la regina di Spagna, Letizia Ortiz, magrissima, al limite dell'anoressia, con gambe e braccia pelle e ossa e un viso tirato.