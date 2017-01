Angelina Jolie e Brad Pitt,tattoo vietati ai figli

10:35 - Dodici tatuaggi stampati sul proprio corpo, di cui una tigre di trenta centimetri sul fondoschiena. Eppure ai figli vieta i tattoo. Angelina Jolie e Brad Pitt sono alle prese con le richieste di Maddox e Zahara che chiedono con insistenza ai genitori di potersi disegnare qualcosa sul corpo. “Come posso impedirglielo?” si domanda mamma Angelina.

La star hollywoodiana, che negli ultimi tempi ha dovuto affrontare anche l'emergenza magrezza (Angelina è notevolmente dimagrita tanto da far scattare l'allarme tra i fan) e una presunta crisi con Brad (da tempo i due non si vedono più insieme), ha confidato in un'intervista su RadioTimes Magazine che i suoi figli chiedono di potersi tatuare.



"I papà con le loro figlie diventano come purè nelle loro mani...", scherza Angelina spiegando come Zahara stia cercando di convincere Pitt. Infine alla domanda se i suoi figli da grandi faranno gli attori, la Jolie sostiene di lasciarli liberi al loro destino. "Spero che un giorno trovino l'ispirazione - aggiunge - per diventare scrittori, o anche politici".