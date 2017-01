Angelina Jolie e Brad Pitt, statue separate al Madame Tussaud di Londra

"Following the news that has shocked celebrity watchers worldwide, we can confirm we have separated Brad Pitt and Angelina Jolie's figures", questo il commento che il museo rende noto mostrando su Twitter lo scatto delle statue della coppia separate. "Facendo seguito alla notizia che ha scioccato lo showbiz internazionale, confermiamo di aver separato le statue di Angelina Jolie e Brad Pitt". "Abbiamo reagito rapidamente alla notizia della separazione e dei piani di divorzio", ha fatto sapere un portavoce del muse all'Independent. "Le statue della coppia, lanciate nel 2013, sono state divise e ora sono esposte ad una distanza opportuna l'una dall'altra. Angelina fa compagnia a Nicole Kidman, Brad Pitt è con Morgan Freeman, suo partner in diverse occasioni".