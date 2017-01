Angelina Jolie-Brad Pitt, la famiglia si allarga

14:05 - Si allarga nuovamente la famiglia dei Brangelina. Secondo numerosi magazine stranieri la coppia avrebbe adottato il settimo figlio. Dopo i tre figli naturali e tre in adozioni, sarebbe arrivato Moussa, un bambino siriano di due anni che viveva nel campo profughi di Altinozu in Turchia. La Jolie lo avrebbe incontrato durante uno dei suoi viaggi umanitari.

Angelina Jolie, 39 anni, e Brad Pitt, 51, amano le famiglie numerose e così si sarebbero messi nuovamente in gioco con il piccolo Moussa. Ancora non ci sono conferme, ma pare che l'attrice abbia conosciuto il bambino all'inizio dell'anno, durante una visita in veste di ambasciatrice delle Nazioni Unite e sia rimasta colpita dalla sua storia. Lei lo aveva abbracciato e il bimbo le era rimasto accanto durante tutta la giornata.