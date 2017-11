Andrea Pirlo, papà di due gemelli a New York

“Ho partorito non facendomi mancare neanche la classica scena da Sex and the city nella quale si rompono le acque e tu corri in ospedale nel bel mezzo della notte. Dimenticavo… sono 2 gemelli e li ho chiamati Leonardo e Tommaso... Domani compiono un mese... A Dicembre torneremo nella nostra Bella Italia”. Così Valentina Baldini annuncia sul suo blog la nascita dei gemelli avuti da Andrea Pirlo. L'ex calciatore sui social fa lo gnorri.