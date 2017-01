Andrea Pirlo, guarda chi si rivede...ma con Valentina è già crisi?

Guarda guarda chi si rivede. In tenuta da mare e in compagnia della sua compagna Valentina Baldini, riecco Andrea Pirlo. Il calciatore, ex Juventus, stella dei New York City FC, si rilassa in piscina a Miami ma l'umore dei due non sembra dei migliori. Per Pirlo niente di nuovo, sorridere non è mai stato il suo forte, ma è il mezzo broncio della bionda fidanzata a destare sospetti, come suggerisce Novella 2000 che li ha immortalati...