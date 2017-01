Andrea Montovoli "scopre" Claudia Romani... con gli occhi

Dalle spiagge dell'Honduras a quelle di Miami, ma l'interesse di Andrea Montovoli resta sempre lo stesso: le curve femminili, meglio se generose. E se sull'Isola l'ex naufrago stravedeva per quelle della Buccino, adesso in Florida a stordirlo ci sono il décolleté il lato B prosperosi di Claudia Romani.

Negli scatti di Novella 2000 la modella abruzzese, ormai naturalizzata americana, mette in mostra il meglio di sé lasciando il bel Montovoli senza parole. L'ex naufrago sembra particolarmente attratto dalla modella bruna, reginetta dei social per i suoi scatti tutti curve e forme in vista. La vacanza lampo di Andrea si sta rivelando davvero un gran bell'affare, Claudia sembra "stuzzicare" i suoi appetiti, lui si mostra affamato e goloso. Come è bello naufragare tra le forme della Romani...