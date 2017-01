Andrea Lehotska, semi topless nella giungla

In viaggio nella foresta thailandese, Andrea Lehotska si è concessa un momento di relax con le sue compagne di avventura, la mamma e la nonna. Autoscatto in topless, con sigaretta artigianale e maschera di bellezza per la showgirl dagli occhi di ghiaccio. Sul seno un tatuaggio tutto nuovo: l'impronta della zampetta del suo adorato ratto Adele.

Appassionata di viaggi, Andrea si è avventurata in una spedizione di sole donne nella giungla. Tre generazioni in cammino per un reportage sulla nonna Aloisia. Determinata e solare, anche in questa circostanza ha mostrato il meglio di sé con un selfie di tutto rispetto, in un momento di meritato riposo. Maschera all'argilla sul viso, sigarettina in bocca alla James Dean e un piccolo e sodo seno in primo piano. Dietro a quel fare, a tratti poco femminile, si cela una donna di naturale bellezza.