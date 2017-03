Andrea Iannone scivola... sulle curve di Belen!

“Per oggi solo un giro in scooter!” scrive postando una foto che lo ritrae insieme alla fidanzata. Belen Rodriguez consola il suo Andrea Iannone dopo lo scivolone durante il primo Motomondiale in Qatar. Lei posta foto sexy e intriganti, selfie allo specchio in lingerie e aspetta il fidanzato che si è preso proprio una bella sbandata...

Belen lo aveva accompagnato in Qatar per la prima gara di Motomondiale sperando in una super performance da campione. In effetti l'esordio è stato spettacolare: Iannone in sella alla sua Suzuki ha lottato per il podio fino a pochi giri dal traguardo. Poi una caduta lo ha costretto a rientrare nei box. Lui ha ammesso: “E' colpa mia, mi assumo tutte le responsabilità”.



Ora archiviato lo scivolone dell'undicesimo giro in curva, Andrea si può far consolare da ben altre curve sulle quali è concesso sbandare. In attesa di rivederlo protagonista della stagione 2017 di MotoGp, il protagonista lo fa nella vita di Belen della quale è innamorato pazzo.