Andrea Iannone consola l'amico Jeremias Rodriguez

Non sono ancora cognati, ma tra Jeremias e Andrea Iannone c'è un forte legame di amicizia che li unisce. Come mostrano le immagini di "Chi", in edicola mercoledì 10 gennaio e che Tgcom24 mostra in esclusiva, fuori da un ristorante argentino il pilota cerca di calmare il fratello di Belen dopo una discussione con la fidanzata Sara Battisti. Mentre i due uomini si abbracciano, di Belen non c'è traccia.