Andrea Casiraghi, secondo figlio in arrivo

10:46 - Otto mesi e le forme non mentono. Tatiana Santo Domingo, 31 anni, moglie di Andrea Casiraghi, 30, sfoggia con orgoglio il suo pancione in mezzo al mare durante una vacanza in Brasile. Bellissima e felice la socialite figlia di un ricco imprenditore colombiano e di una antiquaria brasiliana si gode l'imminente arrivo del suo secondo bebè.

Il piccolo Sasha Casiraghi a marzo compirà 2 anni, e come regalo dai genitori, che si sono sposati ad agosto 2013 con rito civile a Palazzo Grimaldi, poi a febbraio 2014 anche con rito religioso, in Svizzera, avrà quindi una sorellina o un fratellino. Il sesso del baby in arrivo infatti non è ancora noto.



Come succede ormai spesso tra molte coppie anche Tatiana e Andrea hanno deciso di godersi la sorpresa della nascita e non hanno voluto sapere se sarà femmina o maschio. Intanto in casa Grimaldi è tutto pronto per accogliere il nuovo erede, mentre le voci di una seconda gravidanza di Charlotte, sorella minore di Andrea, restano solo un rumor molto poco attendibile. Per ora la certezza è il bel pancione di Tatiana. Per credere bisogna vedere.