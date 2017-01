Andrea Casiraghi, secondo figlio in arrivo

13:08 - Casa Grimaldi si sta preparando per accogliere un nuovo erede. Sì, perché Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi è in attesa del secondo bambino. La coppia, che ha già un figlio di un anno e mezzo, Sacha, è quindi pronta ad allargare la famiglia. A confermare la notizia a Vanity Fair una fonte vicina ai reali monegaschi.

Mentre Charlène Wittstock, moglie di Alberto II di Monaco è quasi giunta al termine della sua gravidanza gemellare, a casa Casiraghi sta per atterrare una nuova cicogna. Andrea e Tatiana hanno deciso di "regalare" un fratellino al piccolo Sacha, nato il 21 marzo 2013.



La coppia, che si è unita in matrimonio il 31 agosto 2013 con una cerimonia civile a Palazzo Grimaldi e ha rinnovato la promessa di matrimonio con rito cattolico nella chiesa di S. Josef di Rougemont in Svizzera nel febbraio del 2014, si sta preparando per far spazio a un nuovo membro con assoluta discrezione. Al momento nessun comunicato ufficiale da parte dei reali, ma una fonte vicina a Casa Grimaldi dà la notizia per certa.



Dopo Sacha e Raphael, figlio della principessa Charlotte e dell'attore Gad Elmaleh, per nonna Carolina si tratterebbe del terzo nipotino. Al quartro potrebbero pensarci Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo...