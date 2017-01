Andrea Agnelli e Emma Winter alla resa dei conti

Tra Andrea Agnelli e l'ex moglie Emma Winter siamo alla resa dei conti. La coppia, in fase di separazione, da quando il presidente della Juventus ha reso pubblica la sua relazione con Deniz Akalin, moglie dell'ex amico e ex direttore marketing della squadra Francesco Calvo, si incontra davanti al portone di casa dove Agnelli si è trasferito da poco. E' sera, i due hanno i volti scuri, tesi, cercano un chiarimento, ma la discussione degenera, lei torna in macchina, lui a casa...

Non sarà una separazione facile, questo è sicuro. Andrea Agnelli dovrà fare i conti con una Emma Winter determinata ed agguerrita e non sarà solo una questione di soldi, anche se proprio il mantenimento e il "risarcimento" finanziario potrebbero pesare maggiormente su tutta la questione. A rendere le cose più difficili ci sarà però anche la "convivenza" forzata a Torino delle due donne che ruotano attorno ad Agnelli. L'ex moglie infatti, pur facendo spola tra il capoluogo piemontese e Londra, ha deciso di restare nella casa torinese per i figli. Anche Deniz fa per ora avanti e indietro da Barcellona per il bene della bambina avuta con Calvo. La città mormora, i media li tengono d'occhio e la faccenda si fa sempre più complicata... E siamo solo all'inzio.