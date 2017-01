Andrea Agnelli e Deniz Akalin, famiglia allargata e... in aumento

Sotto l'ampio maglione di lana di lei infatti sembra nascondersi una sospetta rotondità. Deniz sta per dare un figlio ad Andrea Agnelli? Se così fosse, ma non ci sono conferme, la notizia sarebbe davvero strepitosa. La love story tra il presidente della squadra bianconera e la bella ex modella turca si è consumata finora in tempi record. I veleni in casa Agnelli sarebbero nati dopo l'estate scorsa, quando si è cominciato a sussurrare di una crisi tra Andrea e la moglie Emma Winter, dovuta proprio alla presenza di un'altra donna, Deniz Akalin appunto, sposata con Francesco Calvo, amico di Andrea oltre che uno dei top manager della squadra. Un pasticciaccio insomma, che si è presto trasformato in una sorta di telenovela. Deniz e Andrea hanno nascosto la loro relazione per qualche mese, intanto però Calvo è stato profumatamente "liquidato" dalla Juventus e si è trasferito in Spagna, mentre Emma Winter è volata a Londra con i figli. I paparazzi hanno fatto il loro lavoro, i giornali di gossip anche sbandierando la love story segreta ai quattro venti. Fino a quella foto sul Twitter del rampollo Agnelli e quell'augurio per un 2016 in cui tutto sarebbe stato possibile. Anche un nuovo bebè, figlio dell'amore di Andrea per la sua bella Deniz. To be continued