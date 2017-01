Andrea Agnelli e Deniz Akalin, ecco il primo bacio

Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva le immagini del primo bacio in pubblico tra Agnelli e la modella turca. Il presidente della Juventus e la moglie del suo ex migliore amico (ed ex Direttore marketing della squadra bianconera) Francesco Calvo, sono stati fotografati a Torino mentre passeggiano mano nella mano per recarsi al ristorante prima e poi a casa di lui. Le immagini rendono ufficiale una love story che ad Andrea Agnelli potrebbe anche costare cara. Infatti si fanno sempre più insistenti le voci di possibili dimissioni dalla Juventus e di un trasferimento negli Stati Uniti per curare il marketing della Ferrari. Eppure Andrea Agnelli accanto a Deniz sembra sereno e molto innamorato, per nulla turbato dal futuro in casa bianconera.