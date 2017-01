Anche i potenti della terra vanno in vacanza: scopri la meta scelta per staccare la spina

Tutti al mare, ma anche in montagna, i potenti della Terra che ad agosto hanno bisogno di prendersi una pausa dagli impegni di politica interna e internazionale. Da Barack Obama a Angela Merkel, passando per Francois Hollande: per loro appena pochi giorni di svago in famiglia, lontano dalla stanza dei bottoni. Mentre i vip di Hollywood del calibro di Orlando Bloom danno bella mostra di sé dalle località turistiche: l'attore surfa come mamma l'ha fatto in Sardegna; Justin Bieber non vuole essere da meno e si dà al naturismo in Australia.