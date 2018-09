Scatti hot e amore che non teme certo le distanze per Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Il surfista e la ballerina che si sono conosciuti e innamorati sulla pista di un talent dedicato al ballo, sono più innamorati che mai e appena può lei fugge in Sardegna da lui.

Testimonial di un brand di intimo lui posa sexy e dal mare non mancano neppure scatti senza nulla addosso. Lei pochi giorni fa ha scritto sui social: “Il primo lunedì di settembre, che vuol dire che la pacchia è finita, tra poco si torna a lavorare e a studiare (c’è chi non ha mai smesso ovviamente). E quindi sì, sono un po' triste per la fine dell’estate, forse una delle più belle della mia vita, ma sono in arrivo tante cose belle! Quindi, tanto caffè e tanta positività e si parte ? Buon inizio settembre a voi!”. E per riprendere alla grande ha trascorso una notte magica a Verona per poi partire per Cagliare. Sempre tra le braccia di Francisco.