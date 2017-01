Ana Laura Ribas, pancia in dentro e petto in fuori per un bikini perfetto

Il sole alla fine è arrivato e Ana Laura Ribas, in vacanza da una settimana a Miami con il fidanzato Marco Uzzo, è riuscita ad abbronzarsi. E non poco! Cinguettava in shorts e infradito accusando un tempo non troppo clemente, ma alla fine sulla spiaggia ci è andata e la sua tintarella ne è uscita perfetta. E per gli scatti in bikini: pancia in dentro e petto in fuori per un risultato da dieci e lode.